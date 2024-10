Falta de luz afeta abastecimento de água em 30 bairros da Grande SP

Na capital, os bairros Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Grajaú, Parelheiros, Jardim Marilda, Vila Clara e Ipiranga sofrem desabastecimento de água, segundo a Sabesp. O Jardim Atalaia, em Cotia, e os bairros Jordanésia e Parque São Roberto, em Cajamar, também são afetados.

No ABC, a cidade de Mauá é a mais afetada. Os bairros sem água são Parque São Vicente (trecho), Zaíra, Vila Santa Rosa, Jardim Guapituba, Jardim São Jorge, Jardim Primavera, Jardim Ana, Itaussu (trecho), Vila Noêmia, Jardim Pedroso, Vila Assis Brasil, Vila Nossa Senhora das Vitórias, Carlina, Parque das Américas, Vila João Ramalho, Jardim Oratório (trecho), Jardim Esperança e Vila Bocaina. Em São Bernardo, há problemas no Nova Petrópolis, informou a Sabesp.

Moradores também relatam falta de água em outros bairros, como na Vila Gonçalves, em São Bernardo, que não aparece na lista da Sabesp.

A Sabesp pede que os moradores façam uso consciente da água armazenada em caixas residenciais enquanto a falha da Enel não é normalizada. "Os imóveis que possuem caixa-d'água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos as intermitências no abastecimento."