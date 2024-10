Criança que estava em sítio vizinho a clube de tiro de 4 anos é baleada

Ao examinar o menino, o homem encontrou um ferimento na sua cabeça. A lesão foi superficial, com cerca de 0,5 cm. A criança foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Um projétil de arma de fogo foi encontrado no local. O pai relatou aos policiais que já havia expressado preocupação com a segurança ao proprietário do clube de tiro, mas não obteve resultado.

A Polícia Civil está investigando o caso e solicitou uma perícia para determinar a trajetória do projétil e identificar de onde partiu o disparo. Os policiais já ouviram o pai da vítima e procuram por novas testemunhas. A Polícia Federal e o Comando do Exército, responsáveis pela fiscalização e controle de clubes de tiro e armas de fogo, também serão acionados.