Criminosos sequestram 7 ônibus para fazer barricada no Rio de Janeiro

Em 2024, 95 ônibus foram sequestrados para serem utilizados como barricadas. "Tivemos também oito ônibus incendiados. O apelo que nós fazemos para as autoridades é que tem medidas que podem acompanhar essas operações [da polícia]. Porque toda operação temos o mesmo problema, dá um prejuízo muito grande para as empresas, mas o maior prejuízo é da sociedade porque várias áreas da cidade ficam com a população impedida do seu direito de ir e vir", disse o porta-voz Paulo Valente.

Criminosos agem de forma semelhante. Paulo detalhou que eles rendem o motorista, mandam atravessar os ônibus e desaparecem com as chaves. "Isso acontece sempre. Então, é necessário que se procurem as chaves reservas nas garagens para levar até o local [do crime]. Mas tem que esperar que a polícia ofereça segurança para que os ônibus possam ser retirados. Em alguns casos, eles danificam os miolos de ignição do veículo, e por isso eles têm que ser rebocados para a garagem. Teve um ônibus que foi sequestrado dois dias seguidos na Vila Aliança, então no primeiro caso tinha chave reserva, no segundo dia, não", detalhou Valente.

Medidas para prevenir barricadas com ônibus. O porta-voz da Rio Ônibus destacou que é difícil prevenir casos como esse. "A alegação das autoridades de segurança é que são operações sigilosas e que não podem informar previamente para as empresas de ônibus [que vão realizar operações em determinadas áreas]. Não há uma garantia do sigilo da informação. O que a gente pede e entende é que deveria ter uma parte do contingente da polícia reservada para fazer a garantia de circulação dos ônibus".

