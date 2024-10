Casa atingida por avião da Voepass deve ser reconstruída, diz Defesa Civil

Parte da casa atingida pelo avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) vai precisar ser reconstruída. A informação consta no relatório divulgado nesta quarta-feira (16) pela Defesa Civil do município. O acidente deixou 62 mortos. A aeronave caiu no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela, no dia 9 de agosto deste ano.

O que aconteceu

Garagem, parte da varanda e escritório foram as principais áreas atingidas. "A parede junto à garagem encontra-se firme, embora com danos aparente pelo impacto indireto sofrido e pela longa exposição ao fogo. Portanto não é possível garantir a integridade da mesma ao logo do tempo como elemento estrutural seguro", diz trecho do relatório.

Parede foi danificada pela longa exposição ao fogo. Estrutura do telhado teve danos consideráveis. "Se não for realizado seu reparo poderá expor a estrutura aos intempéries e consequente infiltrações, que por sua vez é fator de manifestação de patologias de construções". A Defesa Civil entende que a casa foi parcialmente destruída e requer projeto reconstrutivo acompanhado de detalhado parecer técnico sobre as condições atuais do imóvel.