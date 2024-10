MP-PR diz que investiga mensagens de ódio contra criança que matou animais

O MP-PR anunciou que investigará mensagens de ódio enviadas contra a criança que matou 23 animais em Nova Fátima, no interior do Paraná, no domingo (13). A família do menino de 9 anos também é alvo dos ataques.

O que aconteceu

O órgão informou que também abriu um procedimento para apurar o caso, segundo nota enviada ao UOL nesta quinta-feira (17). O menino será acompanhado por uma equipe multidisciplinar.

A criança invadiu a fazendinha de um hospital veterinário na cidade e matou 23 animais de pequeno porte. A fazendinha havia sido inaugurada no dia anterior, em comemoração ao Dia da Criança.