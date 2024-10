STF suspende ação contra vice-reitora da USP

A primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a ação de improbidade em que o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) pede a demissão da vice-reitora da USP (Universidade de São Paulo), Maria Arminda do Nascimento Arruda, por ela já ter mais de 75 anos, a idade da aposentadoria compulsória no serviço público.

O que aconteceu

Os cinco ministros da turma votaram a favor de manter em vigor uma liminar de 2 de outubro do ministro Luiz Fux, relator do processo no Supremo. O julgamento acontece no Plenário Virtual desde o dia 11 e ainda não acabou (o prazo para todos votarem termina nesta sexta-feira, 18), mas todos os ministros já votaram.

Na liminar, Fux disse que Maria Arminda foi eleita para o cargo que ocupa atualmente, e retirá-la por meio de decisão judicial violaria a autonomia universitária, prevista na Constituição Federal.