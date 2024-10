PF investiga desvio de recursos em auxílio ao RS após enchentes

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Praia Grande, na casa e no trabalho do investigado. Além do afastamento da função, o suspeito é alvo de uma "restrição patrimonial", não detalhada pela PF.

Além da suposta fraude, a investigação ainda apura outros possíveis crimes.

O UOL entrou em contato com a Caixa sobre a operação. Se houver resposta, o texto será atualizado.