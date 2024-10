PF investiga mais de 30 pessoas por fraudes em vestibulares de medicina

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta semana para desarticular um esquema criminoso que fraudava vestibulares para cursos de medicina em faculdades particulares.

O que aconteceu

Mais de 30 pessoas estão sendo investigadas por participação no esquema, que é um desdobramento da Operação Passe Livre, deflagrada em fevereiro. A operação revelou fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022 e 2023, e as novas investigações apontam para a continuidade do grupo criminoso em outros processos seletivos.

A PF deflagrou a quarta fase da Operação Passe Livre em quatro estados na última quarta-feira (16). A ação ocorreu no Pará, Piauí, São Paulo e Tocantins, e teve como objetivo desarticular um esquema criminoso que fraudava vestibulares para ingresso em cursos de medicina.