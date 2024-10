Ação contra neonazismo mira militar e banda que se apresentava com suástica

Uma ação do Ministério Público de Santa Catarina deflagrada hoje de manhã contra um grupo neonazista mira um militar do Exército, um suspeito de envolvimento em um assassinato e membros de uma banda que costumava exibir bandeiras com suásticas em suas apresentações no país.

O que aconteceu

MP busca desarticular um grupo investigado por promover discursos de ódio, antissemitismo, apologia ao nazismo e por planejar atos violentos no país. Os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe. A operação ocorre em São Paulo, Taubaté (SP), Aracaju (SE), Curitiba (PR), Jaraguá do Sul (SC), Pomerode (SC), Cocal do Sul (SC) e Caxias do Sul (RS).

Suspeito de envolvimento em um homicídio foi preso na ação. O homem apontado como uma das lideranças do grupo estaria envolvido no assassinato de um jovem do movimento punk em 2011, segundo o MP. "O crime, motivado pela ideologia do agressor, evidencia o alto grau de violência fomentado pelos investigados por integrarem a organização", diz a Promotoria.