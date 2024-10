Motociclista morre após colidir com veículo em rodovia; veja vídeo

No carro, estavam o motorista, de 57 anos, e uma passageira, de 25, que foram encaminhados à uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Com o impacto, a lateral traseira do veículo ficou destruída.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor do carro foi ouvido e liberado. A corporação apura a dinâmica e as causas do acidente.