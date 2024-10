'Psicose tóxica': o que é a cocaína rosa, achada no corpo de Liam Payne

Foram encontrados vestígios de drogas e parafernália para o uso delas no quarto do cantor. Além de um pó branco, cachimbo de papel alumínio, velas e um sabonete — que as autoridades argentinas investigam se teria sido um esconderijo de drogas vendidas a ele por um funcionário do próprio hotel —, foram achados medicamento ansiolítico e álcool no ambiente, que teria sido destruído por Liam momentos antes de morrer.

A autópsia e os exames laboratoriais do corpo do cantor ainda não foram finalizados, segundo a ABC News. Corpo de Liam continua na Argentina enquanto as autoridades investigam as circunstâncias da sua morte. Seu pai, Geoff Payne, já está no país para realizar a repatriação do filho assim que as análises forem concluídas e o corpo for liberado.

*Com informação de matéria publicada em 21/02/2024.