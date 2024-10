Avião de pequeno porte bate em morro e cai em Paraibuna (SP)

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e estão no local. Os bombeiros realizam incursões a pé devido à complexidade do terreno da região. A corporação foi acionada para a ocorrência às 18h46 (horário de Brasília). O acidente teria ocorrido próximo à Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, entre os sítios Carpir e Caetê.

Chove muito na região nesta noite, informou a corporação. Os bombeiros informaram que, inclusive, a própria comunicação com as equipes no local é difícil. "Mais informações serão divulgadas à medida que os trabalhos de busca e resgate avançarem."

"Infelizmente, queda de aeronave", escreveu o prefeito de Paraibuna, Vitão Miranda (PSD), confirmando a ocorrência no Instagram. Com o texto, ele compartilhou a notícia da queda publicada por um portal da região. Ele não deu mais detalhes sobre o caso.