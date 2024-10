Tempestade e granizo: Inmet emite alerta para 13 estados e DF

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas para tempestades e chuvas intensas, que devem atingir treze estados e o Distrito Federal até a manhã de sexta-feira (25).

O que aconteceu

Centro-sul do país está em alerta amarelo para chuvas intensas. Os acumulados devem variar de 20 e 30 mm por hora e os ventos devem ser de baixa intensidade, entre 40 e 60 km/h. O aviso é válido até às 9h de amanhã em Rondônia, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além de algumas cidades no sul do Tocantins.

Região Sul deve enfrentar granizo e ventos de até 100 km/h. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja para tempestades até 12h de sexta-feira (25). O acumulado de chuva pode chegar a 100 mm por dia e as rajadas de vento devem variar entre 60 e 100 km/h, causando risco de alagamentos, corte de energia, queda de árvores e estragos em plantações.