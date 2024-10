Motorista de Porsche que matou jovem é liberado; delegado não prevê prisão

De acordo com a investigação, o sinal estava verde para a motocicleta. Secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur, afirma que o motorista do Porsche avançou o sinal vermelho, o que teria causado o acidente, conforme mostram as câmeras de monitoramento da região. A família do suspeito nega essa versão do secretário.

Polícia não conseguiu comprovar se Francis havia ingerido bebida alcoólica no dia do acidente porque ele fugiu do local. Isabely, que estava na garupa da motocicleta, morreu no local. Tiago foi internado com fraturas nas pernas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Homicídio culposo

Francis Alves deverá responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, em vez de doloso, segundo o delegado do caso, Francisco Caricati. "Não há nenhuma evidência de que ele [Francis] tenha assumido um risco [de atropelar e matar a vítima]. Não há nada nos autos que possa justificar uma conclusão dessa e, no caso de homicídio culposo é o enquadramento mais cabível", declarou em entrevista à RPC TV, afiliada da TV Globo no estado.

Se for condenado por homicídio culposo, Francis pode pegar de dois a quatro anos de prisão, conforme prevê o Código de Trânsito brasileiro. Entretanto, o delegado ressaltou que, "no máximo", o motorista pode ser sentenciado a cumprir a pena em regime semiaberto porque "não cabe um regime fechado". "Então mesmo se os antecedentes dele não forem favoráveis, não há previsão de prisão neste caso", afirmou Caricati.

Francis foi indiciado por homicídio culposo, com a qualificadora de omissão de socorro à vítima. A denúncia será apresentada ao Ministério Público do Paraná, que dará continuidade ao caso. O UOL não conseguiu contato com a defesa de Francis Mayco Alves. O espaço segue aberto para manifestação.