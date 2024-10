PR: Após perder CNH duas vezes, motorista de Porsche atropela e mata jovem

O motorista de uma Porsche Cayman amarela matou uma jovem de 19 anos após atingir a moto na qual ela estava em Maringá (PR).

O que aconteceu

Carro de luxo atingiu moto em cruzamento. O acidente ocorreu no encontro da avenida Gastão Vidigal com a avenida San Petronio Portela, na noite do sábado (12).

Isabely Cristina dos Santos Felix teve a morte constatada no local do acidente. O namorado dela, identificado pelas iniciais T.R.D.S, pilotava a moto e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.