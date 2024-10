Temporal em Belo Horizonte deixa ruas alagadas; há risco de desabamentos

Vias alagadas nas regiões Centro-Sul e Barreiro foram interditadas pela Defesa Civil. Outros pontos também foram interditados devido ao risco alto de inundação. Parte do asfalto se desprendeu e abriu buracos na avenida Silva Lobo, conforme relatou o site de notícias O Tempo. Alguns usuários também se queixaram da falta de energia elétrica em alguns bairros.

Alerta de risco também para desabamentos. Em virtude dos volumes de chuvas registrados, a Defesa Civil emitiu alerta de "risco geológico forte" nas regionais Oeste, Nordeste, Noroeste e Centro-Sul até a próxima terça-feira (29).

Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Trecho de recomendação feita pelo órgão municipal.

Chuva extramamente forte provoca alagamento nos dois sentidos do Anel Rodoviário, em BH pic.twitter.com/wtU84TkfGi -- Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) October 27, 2024