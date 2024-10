MP dissocia Marielle da esquerda para convencer júri branco 'de meia-idade'

No segundo dia do júri popular dos ex-policiais militares Ronnie Lessa, 54, e Élcio de Queiroz, 51, o MP (Ministério Público) tentou dissociar Marielle Franco da figura que se limitava a uma potência de esquerda.

A estratégia dos promotores tem como principal intuito tentar convencer os jurados — homens, brancos e de meia-idade, segundo o MP — a condenarem à pena máxima os réus confessos.

Na sustentação oral iniciada às 9h26 desta quinta-feira (31), o promotor Fabio Vieira dos Santos, do 2º Tribunal do Júri do Rio, relembrou que duas mulheres foram dispensadas do júri a pedido da defesa de Lessa, revelando o perfil dos jurados escolhidos: "Homens de meia-idade, pessoas de pele clara", disse.