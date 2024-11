Bafafá na USP: briga de professores de direito vira caso de polícia

"Não, não. O conselho é soberano, vamos votar", insistiu Simão.

A insistência mexeu com os brios do chefe do Departamento: "Então vou pedir abertura de sindicância para verificar os seus afastamentos para Portugal nesses dois anos, tá bom? Nunca pediu afastamento! Isso é comportamento de docente sério?! Nunca pediu afastamento e vem aqui dar de sério?!"

"Ai, meu Deus", exclamou a professora Giselda Hironaka, quando Marchi começou a se "descontrolar", conforme o relato das testemunhas. Depois, ela disse, em depoimento por escrito, que a situação deixou a todos "atônitos, sem bem compreender a razão de tanto descontrole e fúria".

"Vamos voltar aqui pro assunto", pediram outros presentes.

O professor Eneas de Oliveira Matos tentou pedir calma, mas também tomou um enquadro: "Vá devagar, porque a Vossa Senhoria também tem telhado de vidro. Então não me faça também aqui pressionar para tomar providências também sobre questões envolvendo a Vossa Senhoria, tá certo?", retrucou Marchi.

E aí o chefe do Direito Civil voltou a falar com Simão: