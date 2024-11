Corpo de jovem é achado dentro de geladeira com sinais de violência no Rio

Marcos Vinicius teria saído da casa da ex na companhia com os dois filhos, de 5 e 2 anos, que teve com Milena. Vizinhos alertaram a família da jovem sobre a presença do suspeito na casa dela. Em seguida, o padrasto de Milena tentou falar com ela por telefone, mas ao não conseguir, foi até o endereço.

Na residência, o padrasto da jovem notou que a geladeira estava caída no chão. Ao abrir o eletrodoméstico, ele encontrou o corpo da enteada sem vida e com sinais de violência.

Corpo de Milena foi removido e levado ao IML. A polícia não informou qual a causa da morte. Agentes da Polícia Científica foram até o endereço para colher evidências que ajudem na elucidação do crime.

Suspeito se entregou à polícia horas depois do crime. Ele foi indiciado por homicídio e está à disposição da Justiça. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Como o suspeito não teve o nome completo divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.