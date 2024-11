Pastor é preso por estupro de vulneráveis dentro de igreja em Pernambuco

Supostos crimes eram praticados dentro da igreja em que o suspeito pregava. Ainda segundo a polícia, as vítimas eram pessoas com deficiência intelectual e idades entre 18 e 20 anos. Não foi informado se quando os abusos teriam começado se as vítimas eram menores de idade.

Pastor foi preso, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade e está à disposição da Justiça. Ele já passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. Como o religioso não teve identidade divulgada, o UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir ao local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições para quem se omite.