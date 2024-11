Kotscho: Cenas de ataque no aeroporto de Guarulhos lembraram máfia italiana

O governador tem que saber o seguinte: ele tem que combater o crime organizado dentro da polícia. A polícia está funcionando como uma entidade criminosa. Mas se ele não acha isso, se ele acha que é certo a polícia agir assim: "Bandido bom é bandido morto, e vamos matar mesmo". Isso é uma entidade criminosa. Isso era o que também pensava o Maluf lá atrás. E não deu certo. Não dá certo no mundo inteiro. Não deu certo no Brasil, porque você transforma a polícia numa entidade criminosa.

Tales faria, colunista do UOL

Prefeito diz que base da GCM atendia outro caso durante ataque em Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti Costa (PSD), disse em entrevista ao UOL News que, no momento do assassinato do empresário no aeroporto, a base da Guarda Civil Municipal (GCM) atendia outro caso, e apenas um policial da corporação estava na área.

Nossa GCM fica ali justamente para garantir uma maior paz, uma ordem para qualquer tipo de problema de menor potencial ofensivo. É para isso que as guardas civis foram criadas. E no caso aí, os GCMs que estavam no suporte do ônibus estavam na delegacia do aeroporto, porque foi apresentado um veículo com uma placa adulterada e foi reportado a eles.