Família do motorista morto em Guarulhos fala em revolta e pede reparação

Familiares do motorista vieram de Brasília para se despedir dele. A mãe dele, Aparecida Camilo de Araújo, 66 anos, enfrentou 20 horas de ônibus para tentar se despedir do filho. "Ela não conseguiu pegar ele vivo, só vai conseguir estar no velório", disse Simone.

A irmã do motorista, Juliana Araújo Sampaio, espera uma reparação das autoridades. "Acho importante darmos uma manifestação para ninguém esquecer, para ninguém achar que ele morreu e acabou. O governo tem que dar uma reparação."

Juliana diz que também enfrentou 20 horas de Brasília a São Paulo para acompanhar os últimos momentos com o irmão. "Minha mãe me avisou que ele tinha tomado um tiro. Meu filho mais velho comprou a passagem e não percebeu que o ônibus ia demorar tanto com tantas escalas."

Família se preparava para visitá-lo no Natal. "O momento de vir não era esse. Ele estava muito feliz, a gente vinha passar o Natal com ele", afirma. Juliana também afirma que não recebeu nenhum respaldo ou contato das autoridades que investigam o caso. "Não tivemos nenhum apoio, ninguém perguntou o que aconteceu."

Dedicado à cozinha e à família

Celso gostava de cozinhar e passar as horas vagas com a família. "A alegria que ele tinha de preparar comida para gente era algo único. A gente sempre gostou muito da comida dele. Quando ele falava que ia cozinhar era um evento", lembra Simone. "Ele não tinha tempo, mas quando tinha gostava muito de cozinhar. Ele estava sempre sorrindo, brincando."