Motorista gravou vídeo para esposa após levar tiro: 'Tô na ambulância'

O ataque que vitimou Novais e Gritzbach deixou outras duas pessoas feridas. Funcionário de uma empresa terceirizada do aeroporto, Willian Sousa Santos, 39, sofreu ferimentos na mão direita e no ombro e teve alta neste sábado. Ferida superficialmente no abdômen, a técnica Samara Lima de Oliveira, 28, foi liberada do hospital na sexta-feira. Assim como Novais, eles não têm relação com o empresário.

Ele me mandou um vídeo pelo WhatsApp dizendo: 'Levei um tiro, tô na ambulância'. Mas, como estava ferido e com dificuldades para usar o celular, só registrou o trecho final da mensagem. Liguei em seguida, mas o telefone dele já estava na caixa postal. Depois, o amigo que estava com ele contou o que havia acontecido.

Simone Fernandes de Novais, viúva do motorista de aplicativo morto no aeroporto de Guarulhos

Vítima deixa três filhos

Celso era pai de três meninos com 20, 13 e 3 anos. "Ele era um pai muito dedicado e nunca deixou faltar nada para a família", disse Simone.

Segundo a esposa, ele trabalhava como motorista de app havia mais de dez anos. Costumava sair de casa por volta das 7h30 para jornadas de trabalho de até 15 horas diárias.

Cerca de 30 minutos antes do ataque, Celso ligou para a esposa. Ele queria animar o filho de 13 anos, que estava triste após a fuga do seu cão. "Ele disse: 'quando eu voltar para casa, vamos comprar comida japonesa e comer com ele'. Depois, a notícia que tive dele foi de que havia sido baleado", contou Simone.