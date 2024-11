Líderes evangélicos lamentam morte de Rina, fundador da Igreja Bola de Neve

O apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, ressaltou a dor da perda e a importância do consolo divino: "Acabei de receber a notícia agora... que o Senhor possa tocar no coração da tristeza da família e que a força que é o Consolador possa sustentar os teus filhos nesse momento tão difícil... nós sabemos que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor", em menção ao Salmo 116.15.

A dor e a saudade também foram expressas pelo apóstolo Agenor Duque, líder do Ministério Plenitude: "Seu legado de fé, amor e dedicação ao Reino de Deus permanecerá vivo em nossos corações e na história. Que o Senhor conforte os corações de todos os familiares, amigos e discípulos neste momento de dor. A saudade é imensa, mas sabemos que ele está agora na glória do Pai". Em seu depoimento, Agenor falou da importância de continuar a obra que Rina iniciou.

O apóstolo Renê Terra Nova, líder da Igreja MIR (Ministério Internacional da Restauração), falou com pesar sobre o impacto pessoal de Rina em sua vida, lembrando-o com carinho: "É com tristeza e lágrimas nos olhos que recebi essa horrível notícia... que dor terrível, que perda horrível. Os céus receberam esse príncipe de braços abertos". Ele também citou as Escrituras para consolar os familiares e a comunidade: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação... Que nos consola em toda a nossa tribulação".