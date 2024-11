Morre o apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, em acidente de moto

Morreu no início da noite deste domingo (17) o pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, 52, conhecido como apóstolo Rina, fundador da igreja evangélica Bola de Neve.

O que aconteceu

Rina sofreu um acidente de moto numa estrada na região de Campinas (SP) por volta das 18h30. Ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista junto com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.

Rina chegou a ser levado com vida e consciente para o Hospital de Clínicas da Unicamp, mas, segundo relatos de quem estava com ele no momento do acidente, tinha muitas costelas fraturadas e não resistiu aos ferimentos.