Militares são suspeitos de furtar nove pistolas de batalhão no PR

Militares do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Cascavel, no oeste do Paraná, são suspeitos de furtar nove pistolas do quartel no domingo (17).

O que aconteceu

Um IPM (Inquérito Policial Militar) foi instaurado após as pistolas 9 mm sumirem, informou o general Evandro Luís Amorim Rocha, comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada. "Até o momento, as informações são de que os autores podem estar no público interno [militares]", disse a jornalistas nesta segunda-feira (18).

As armas estão sendo procuradas no âmbito da Operação Ágata, que combate crimes na fronteira com o Paraguai e a Argentina. "O foco são os crimes fronteiriços, com especial atenção ao tráfico de armas", explicou o general.