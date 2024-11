Morte de apóstolo Rina: quem assume a igreja Bola de Neve?

Sua atuação ministerial também ganhou notoriedade entre os fiéis por sua postura politicamente alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando a convocar seguidores para jejuarem em apoio ao ex-presidente.

Após as denúncias contra Rina se tornarem públicas, Fábio foi apontado pelo conselho da igreja para assumir suas funções. Contudo, ex-pastores ouvidos pela reportagem afirmam que o apóstolo Rina nunca se afastou verdadeiramente da liderança.

No sábado, um dia antes da morte de Rina, Fábio Santos publicou um vídeo em que homenageava seu líder, expressando gratidão e lealdade. "O senhor acreditou na minha esposa, me batizou, me casou e, todos os dias, eu aprendo com você quem é Jesus. [...] Sempre vou estar do seu lado, custe o que custar. Te amo, você é meu Pai", disse Santos.