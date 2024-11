Tocou terror: macaco invade casa, bebe álcool e tenta abrir botijão

Em outro registro, ele tenta abrir um botijão de gás com uma faca e com uma pedra. Também é possível ver que o animal está com uma corda amarrada na cintura. "Ele entra e revira tudo", diz Francisco, em uma das publicações.

Resgate do animal aconteceu na quarta-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão, o macaco foi contido por uma moradora antes da chegada das equipes.

Primata foi encaminhado a órgão filiado ao Ibama. Os bombeiros informaram que ele passa "pelos devidos cuidados" na Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte. O UOL buscou o Ibama para saber se há alguma doença ou condição que poderia causar o comportamento e aguarda retorno sobre o assunto.