Corpos de menina que caiu em bueiro e de jovem soterrado são achados na BA

Dois corpos de pessoas desaparecidas durante as chuvas na Região Metropolitana de Salvador foram encontrados nesta sexta-feira (29). Com isso, o número de vítimas no estado sobe para três.

O que aconteceu

Corpo de adolescente de 12 anos que caiu em bueiro em Dias D'Ávila, a 50 quilômetros de Salvador, foi achado nesta tarde. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que não detalhou se a garota estava dentro da galeria fluvial onde caiu ou no rio onde o fluxo deságua.

Poucas horas antes, o corpo de um jovem de 18 anos soterrado no bairro de Saramandaia foi encontrado. A vítima, identificada como "Paulo" pela prefeitura, estava em uma casa com a mãe, o irmão e um vizinho no momento do deslizamento. Os três foram socorridos com vida para hospitais do estado na quarta-feira (27).