Mulher alega ter sido pisoteada em confusão no metrô de SP; companhia nega

Uma mulher disse ter sido pisoteada no Metrô de São Paulo nesta quarta-feira (27) durante uma ação de marketing da Netflix.

O que ela alega

A jornalista Carolina Costa afirma que alguém se assustou por conta do barulho e gritaram para correr na baldeação da linha 2-Verde com a linha 4-Amarela, em vídeo publicado nas redes sociais. "Você soma luzes vermelhas que já indicam atenção, alguém gritando que é para correr, está todo mundo em um túnel e o que aconteceu? Sim, todo mundo começou a correr, pessoas caindo, eu caí, me pisotearam, foi horrível".