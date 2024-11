Lei Maria da Penha é pouco conhecida por 70% de negras, diz pesquisa

Levantamento aponta que 70% das mulheres negras no Brasil dizem conhecer pouco sobre a Lei Maria da Penha, criada em 2006 para combater a violência de gênero.

O que aconteceu

Só 22% de mulheres negras dizem conhecer muito sobre a Lei Maria da Penha. Por outro lado, 8% das entrevistadas afirmam não saber nada sobre a legislação. Os dados são do levantamento do Instituto de Pesquisa DataSenado e da consultoria Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência.

"Nosso Judiciário é estruturalmente machista e racista", afirma a advogada Maíra Recchia. Especialista em gênero, ela diz que "nossa cultura ainda relativiza muito os casos de violência contra a mulher". Combinados, esses e outros fatores geram os números apresentados pela pesquisa, que foi divulgada neste mês.