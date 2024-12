Massacre de Paraisópolis completa 5 anos, e protesto cobra punição de PMs

Local do ato foi barrado pela polícia

A reportagem acompanhou a manifestação que ocorreu nas imediações do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado no bairro do Morumbi.

Mãe de Denys Henrique, um dos jovens mortos no massacre, Maria Cristina questiona letalidade das ações policiais Imagem: Camila Brandalise/UOL

O plano inicial da organização era realizar o ato em frente à entrada do palácio, mas a Polícia Militar fechou a avenida que dava acesso ao local. O UOL procurou a assessoria da PM sobre o bloqueio e aguarda resposta. O espaço segue aberto para posicionamento.

Mesmo com a via fechada, mães, pais, amigos e familiares que falaram ao microfone durante a tarde do domingo cobraram a responsabilidade do governo do Estado, além da punição dos policiais.

"A polícia mata porque está autorizada a matar por quem está lá dentro", diz Carla Magalhães, 45, apontando para o prédio que também é moradia do governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A outra mão, tremendo, segurava o microfone.