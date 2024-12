Massacre de Paraisópolis: 'Ninguém precisa de polícia que mata', diz mãe

"Morri junto com o meu filho"

Cristina conta que não reconhece mais a pessoa que era antes de dezembro de 2019. Para ela, a vida acabou no momento em que Denys morreu. Desde então, ela se expôs e reviveu a dor do massacre em entrevistas, manifestações e nas cinco audiências judiciais realizadas até agora. "É preciso que as pessoas saibam o que eu penso e entendam meu sentimento de revolta", explica, ao lembrar que "todos os dias são dias de tortura" para ela.

Só vou me calar quando eu estiver no caixão, no túmulo, porque morta eu já estou. Estou morta desde que assassinaram o meu filho. Eu morri junto com o meu filho. Mas só que eu estou aqui, de pé, para honrar a memória dele enquanto eu estiver neste plano.

Maria Cristina Quirino, ao UOL

Em Paraisópolis, os dias após o massacre também não são os mesmos, lembra o pastor Igor Alexsander, uma das lideranças religiosas da região. "Ainda está acontecendo muita coisa. A polícia invade direto a favela. Infelizmente, depois daquele dia, isso se intensificou", afirma. Segundo ele, uma rotina de "medo" foi intensificada no local há cinco anos. Paraisópolis é a maior favela de São Paulo, com 58.527 moradores. Nenhum dos mortos no massacre morava na comunidade.

Mudar a mentalidade da própria periferia sobre os bailes funk também é um desafio, afirma o pastor. Ele também trabalha na tentativa de conscientizar fiéis sobre o papel cultural e social dos funks na favela. "O baile acontece. Não é algo que se organiza, o baile apenas acontece, é um movimento cultural de vários jovens, é um agregado de pessoas", afirma.

Defesa de policiais diz que "não há evidência direta ou indireta" de culpa. Em nota, o advogado Fernando Capano, que representa oito dos réus do caso, afirmou que "as mortes daqueles jovens ocorreram apesar da ação policial e não em razão dela". Ele alegou que os agentes estavam "no exercício de controle e dispersão de grande distúrbio" na ocasião.