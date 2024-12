Mendonça suspende lei do RJ que dava transporte gratuito para cães em voos

Ele também diz que há risco da lei gerar insegurança jurídica para as empresas do setor, que teriam que se adaptar a mais uma lei, além da regulação nacional e internacional que já são obrigadas a cumprir. Em outro trecho, Mendonça diz que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) já tem regulações para o transporte de animais de assistência emocional e de serviço.

A lei do Rio autorizava o transporte gratuito de cães-guia, cães-ouvintes, cães de alerta e cães de serviço na cabine do avião para acompanhar seus tutores. Todos os voos que saíssem ou chegassem ao estado seriam enquadrados na lei. "São considerados animais de assistência emocional aqueles utilizados no controle e suporte de paciente psiquiátrico, conforme laudo emitido por médico psiquiatra, atestando a necessidade deste apoio emocional", diz um trecho da lei, agora suspensa.

A decisão de Mendonça ainda precisa ser confirmada em sessão do plenário virtual do STF. A previsão é de que a medida cautelar seja pautada entre 6 e 13 de dezembro. Se a decisão for validada, a lei será suspensa permanentemente.

A CNT comemorou a decisão liminar. "Cabe unicamente aos órgãos federais a competência administrativa para manter relações com estados, explorar os serviços aéreos e estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação", afirmou Frederico Toledo, gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais da CNT.

O UOL procurou o governo do Rio e aguarda resposta. A matéria será atualizada se houver retorno.