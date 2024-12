Ouvidoria do Derrite: Órgãos veem risco de impunidade à violência policial

Conselho irá encaminhar um ofício nos próximos dias ao Ministério Público e à Defensoria Pública. O documento, que está sendo elaborado pelo Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), irá solicitar um parecer jurídico sobre a medida por entender que há irregularidades.

Ouvidoria das polícias está solicitando parecer com juristas para depois buscar adotar uma medida sobre a resolução. "A gente não vai recuar ou abrir mão da Ouvidoria das polícias, um espaço democrático que representa uma conquista com prestação de serviço para a sociedade civil. Vamos continuar fazendo trabalho e abrindo caminho na busca por justiça", disse o ouvidor Cláudio Silva.

O que disseram os especialistas

O secretário de Segurança Pública [Guilherme Derrite] deveria buscar desvendar o assassinato no aeroporto de Guarulhos. Ele deveria estar preocupado em solucionar o caso de policiais acusados de fazer lavagem de dinheiro ou em prender os barões do crime organizado. Mas está preocupado em desqualificar o trabalho da Ouvidoria das polícias.

Ele [Derrite] não queria ter contrapontos. A própria Corregedoria virou uma espécie de sindicato da polícia. Como preservamos a legalidade e a atuação independente da entidade, decidiu criar por resolução uma ouvidoria de faz de conta.