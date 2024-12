Justiça absolve idoso preso injustamente por assalto a banco no MA

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) absolveu, na última segunda-feira (2), o aposentado Gerardo Rodrigues da Silva, 65, acusado de extorsão com sequestro.

O que aconteceu

O aposentado havia sido condenado a 15 anos em regime fechado por um assalto a uma agência do Banco do Brasil em Codó, no Maranhão, em 16 de novembro de 2020. Ele foi preso em setembro de 2021 e só foi liberado na manhã da última quarta-feira (2).

O UOL revelou, em outubro, erros sucessivos da investigação e do processo judicial que mantinham o homem na cadeia por um crime que não cometeu.