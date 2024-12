MP investiga cinco PMs da Bahia por formação de grupo de extermínio

O Ministério Público da Bahia investiga cinco policiais militares suspeitos de praticar homicídios, fraude processual e formar grupo de extermínio.

O que aconteceu

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (6), segundo o Ministério Público. Os mandados, expedidos pela Vara Crime da Comarca de Nova Soure, foram cumpridos nos municípios de Cipó, Crisópolis, Paripiranga, Rio Real, Ribeira do Pombal e Serrinha, na Bahia, além de Simão Dias, em Sergipe.

Três policiais militares estão sendo investigados pelas mortes de Breno Murilo da Cruz Dantas e Ítalo Mendes da Silva, ocorrida em setembro de 2021, no município de Nova Soure. As investigações apontam que, sob a alegação de cumprimento de um mandado de prisão contra Breno Dantas, equipes da PM se deslocaram até a sua residência, local em que ocorreram as mortes.