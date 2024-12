PMs condenados por morte de 2008 nunca foram presos, mas receberam promoção

"Esse caso pode estar descendo para a comarca de origem, para a vara de execuções penais, para expedir o mandado [de prisão]. Mas já houve tempo para isso", disse um jurista, que preferiu não se identificar. A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que nenhum dos condenados deu entrada no sistema prisional paulista.

Condenados seguiram atuando como policiais e foram promovidos

Três dos agentes seguem com registros ativos no Portal da Transparência do governo de São Paulo como policiais militares: Rafael, Rogério e Cláudio. Eles têm remunerações que variam entre R$ 9 mil e R$ 11 mil.

Ainda durante a investigação da morte, os réus foram promovidos na polícia. Malheiro era tenente, se tornou capitão. Jorge saiu de 3º sargento para 1º. Os demais foram promovidos de soldados para cabos.

Uma testemunha relatou ao UOL que, até a condenação em primeira instância dos policiais, era comum que viaturas da polícia rondassem sua casa. De acordo com ela, que prefere não se identificar por medo, sempre houve o interesse, por parte dos policiais, de intimidarem familiares das vítimas e testemunhas.

A reportagem buscou posicionamento da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), mas ainda não obteve resposta. A Ouvidoria das Polícias, por sua vez, disse que os policiais continuaram na ativa por tantos anos pois ainda tinham recursos em aberto e que aguardam nova manifestação da Justiça.