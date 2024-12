CAC atirador de Pinheiros se recusa a assinar saída de empresa há meses

O CAC não atendeu à ordem dos policiais e atirou em direção à porta do imóvel. Os tiros atingiram as portas de outros dois vizinhos. Ninguém se feriu.

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado e usou granadas para arrombar a porta do imóvel onde estava o atirador. Ele então acabou sendo detido com o auxílio de um cão policial.

Após a captura, ficou com escoriações no braço esquerdo e precisou ser levado a um hospital. Ele permanece internado sob escolta policial. Após vistoria no imóvel, os agentes encontraram substância aparentando ser cocaína. O material será periciado.

Policiais encontraram um arsenal no imóvel, que incluía um fuzil, duas carabinas, granada e mais de 350 munições de diferentes calibres. Os agentes ainda apreenderam no local carregadores de fuzil, coletes à prova de balas e outras armas.

O atirador foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e porte ou posse ilegal de arma de uso restrito. O UOL não localizou a defesa dele. Assim que houver um posicionamento, ele será incluído nesta reportagem.