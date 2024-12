Caso Genivaldo: É urgente a obrigatoriedade do uso de câmeras, diz advogado

O advogado Lucas Alves, que representa a família do aposentado Genivaldo de Jesus Santos, 38, torturado e morto por policiais rodoviários federais em maio de 2022 na cidade de Umbaúba (SE), disse que é urgente a obrigatoriedade do uso das câmeras corporais por policiais.

O que aconteceu

O advogado que presta assistência jurídica à família de Genivaldo disse ao UOL que a polícia brasileira é uma das que mais mata no mundo. Ele pondera, contudo, que o uso de tecnologias tem ajudado na elucidação dos casos. "Cada vez mais a tecnologia está mostrando a realidade do nosso país", disse ele ao se referir ao caso do homem arremessado por um PM de uma ponte em São Paulo.

O julgamento de Genivaldo teve 12 dias de duração e se encerrou com a condenação de três ex-agentes da PRF. Segundo o advogado, cada dia teve aproximadamente 12 horas de duração com o depoimento das testemunhas. "Foi um júri cansativo, a defesa [dos ex-agentes] fez tudo que poderia fazer, mas as provas eram muito contundentes, os vídeos eram nítidos, os laudos elaborados pelo IML, pela perícia feita pelo Instituto de Criminalística, as provas foram bem preparadas."