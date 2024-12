São Paulo gastou mais de R$ 3,7 bi com guerra às drogas em 2023, diz estudo

O estado de São Paulo gastou R$ 3,7 bilhões na guerra às drogas em 2023, segundo o estudo "Efeito Bumerangue: o custo da proibição das drogas", do CESeC (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania), divulgado nesta terça-feira (10).



Além de São Paulo, o estudo analisou outros quatro estados (Bahia, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina) e o Distrito Federal. Ao todo, as seis unidades da federação gastaram mais de R$ 7,7 bilhões no enfrentamento às drogas no ano passado.

O que aconteceu

As despesas de São Paulo são as mais altas entre as unidades da federação analisadas. Dos R$ 3,7 bilhões, o sistema penitenciário representa mais de R$ 1,2 bilhão, sendo a instituição responsável pela maior fatia dos gastos no estado. A Polícia Militar aparece na segunda posição, com R$ 763 milhões, seguida pelo sistema socioeducativo, com R$ 673 milhões.

Segundo estado que mais gasta com a política antidrogas, entre os analisados no estudo, é a Bahia, com R$ 1,3 bilhões. Mais da metade das despesas, R$ 965 milhões, se destinam à Polícia Militar.