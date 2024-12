MPMG pede bloqueio de R$ 200 milhões de mineradora após deslizamento

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) entrou com uma ação contra a Jaguar Mining, empresa responsável pela mina onde houve um deslizamento no último sábado (7), em Conceição do Pará (MG).

O que aconteceu

Bloqueio de R$ 200 milhões da empresa. Essa seria a estimativa da quantia necessária para "reparação e indenização dos danos sociais e ambientais causados", segundo o MPMG, em ação protocolada nesta segunda-feira (9).

Promotores solicitaram, em caráter de emergência, a suspensão imediata de toda a operação na Mina Turmalina. Apenas o necessário à segurança e monitoramento seria mantido. Mineradora poderia retornar aos trabalhos após comprovar a estabilidade e segurança de todas as estruturas.