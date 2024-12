Desabamento de prédio residencial deixa pelo menos oito mortos no Egito

Oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de um edifício residencial no Cairo, nesta terça-feira (10), informou o Ministério da Saúde do Egito.

O que aconteceu

Prédio fica no centro da cidade e tinha seis andares. Edifício foi erguido na década de 1960 e estava sob ordem de reparação desde 1993, segundo um funcionário do distrito de Waili citado pelo diário estatal Al Ahram.

Sobreviventes são procurados nos escombros. Equipes de resgate estão no local procurando feridos ou corpos, disse o porta-voz do ministério da Saúde, Hosam Abdel Ghafar, em um comunicado. Não há um balanço sobre quantidade de feridos no local.