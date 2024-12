Turistas de catamarã que afundou em AL estavam sem coletes salva-vidas

Os turistas que estavam no catamarã que afundou em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, nesta sexta-feira (13), não usavam coletes salva-vidas. As informações foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros do estado.

O que aconteceu

Catamarã tinha coletes à disposição, mas os passageiros não faziam uso do equipamento. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros alagoano informou que cerca de 50 pessoas estavam a bordo da embarcação, incluindo três tripulantes — o catamarã que afundou tem capacidade para transportar até 70 passageiros.

A embarcação naufragou na praia de Barra Grande, em Maragogi e deixou ao menos uma pessoa morta. Outro turista ficou ferido e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.