SC: Morre bebê resgatada com vida uma hora após barco virar

Bebê de oito meses morreu neste domingo (15) após a embarcação em que estava virar em São Francisco do Sul (SC). Ela havia sido resgatada com vida uma hora após o acidente.

O que aconteceu

A bebê morreu no Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul. A informação foi confirmada pela Prefeitura de São Francisco do Sul.

Ela estava em uma embarcação catamarã, que virou na manhã deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu durante uma tempestade na região da praia do Capri, em São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense.