40 crimes: influenciadora digital é presa em MG após alerta da Interpol

A PCMG investiga agora possíveis cúmplices que teriam fornecido informações utilizadas por Emma para ofensas e extorsões. Segundo o delegado, a influenciadora foi indiciada duas vezes por extorsão, mas ainda se apura se ela recebeu pagamentos para prejudicar outras pessoas.

Com a prisão preventiva e a denúncia aceita pela Justiça, o caso avança para a fase processual. A influenciadora foi encaminhada para uma unidade prisional na região metropolitana de Belo Horizonte. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Emma. O espaço permanecerá em aberto para futuras manifestações.

Nas redes sociais, Emma ostentava uma vida de luxo. Suas postagens incluíam cenários envolvendo carros, lanchas e residências milionárias.

Em um de seus perfis no Instagram, que permanece online, Emma publicou uma reportagem falando sobre o alerta da Interpol e se manifestou sobre o caso. "Mentirosos. Caluniadores. Invejosos. Incapazes. Old school [velha guarda]. Vocês fazem as famílias sofrerem por dinheiro. Difamações. Extorsões. Incapazes de serem felizes. Odeiam a felicidade e sucesso conquistado honestamente", escreveu no post.