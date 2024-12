'Fui adotado ilegalmente e achei família biológica com a ajuda do TikTok'

João cresceu ouvindo que tinha dois irmãos, que morreram em um parto feito em casa —nessa versão, ele era o único sobrevivente dos trigêmeos. Ele também estranhava ter muitas fotos dele bebê, mas nenhuma da mãe grávida.

Na procura de documentos para tirar a cidadania, ele precisava da certidão de casamento dos pais. E, assim, descobriu que muito do que sabia sobre a mãe era uma mentira.

"Ela contava que era filha única, que seus pais eram filhos únicos e que vieram de uma família muito rica. Meu avô teria falecido subitamente e minha avó 'perdeu tudo' com jogos. Ela falava que meu pai foi o único homem da vida dela."

Quando peguei o documento, descobri que ela tinha nove anos a mais do que ela dizia. Vi que ela era divorciada antes de se casar com o meu pai, que eles oficializaram a união só em 2010. Tudo começou a me chamar muito a atenção.

João Mallmann

João Mallmann, quando criança Imagem: Arquivo pessoal

João também nunca teve informações sobre os seus avós, pais de sua mãe adotiva. Quando buscou a certidão de óbito deles, descobriu que eles morreram em 2011 e 2020. "Eu poderia ter o convívio com eles, e não tive." E ele descobriu que a mãe teve vários irmãos. "Ela inventou uma nova vida porque tinha vergonha da origem pobre."