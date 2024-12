Motorista de carreta de acidente em MG fugiu para o Espírito Santo, diz PRF

O atrito do material com o asfalto seria a causa do incêndio. As vítimas estavam no ônibus e morreram carbonizadas. A região onde ocorreu o acidente é foco de extração de granito.

O acidente matou ao menos 38 pessoas na manhã deste sábado. Todos os mortos estavam no ônibus e morreram carbonizados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha, por volta das 4h.

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves.