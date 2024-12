Acidente com ônibus, carreta e carro deixa 26 mortos em Minas Gerais

21.dez.2024 - Acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro deixou mais de 20 mortos em Teófilo Otoni (MG) Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Treze passageiros feridos foram encaminhados para atendimento médico. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com 45 passageiros com destino a Bahia. Os passageiros do carro não estão entre os mortos, segundo os bombeiros.

21.dez.2024 - Acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro deixou mais de 20 mortos em Teófilo Otoni (MG) Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Acidente pode ter sido causado por bloco de granito. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente foi causado por um bloco de granito que caiu de cima da carreta e acertou o ônibus. O incêndio teria sido causado pelo atrito do granito com o asfalto. A região é foco de extração do material. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que o pneu do ônibus estourou e o motorista perdeu o controle do veículo batendo em uma carreta, que colidiu com o carro em seguida.

21.dez.2024 - Acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro deixou mais de 20 mortos em Teófilo Otoni (MG) Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais