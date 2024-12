RJ: Jovem é baleada na cabeça por tiro de fuzil da PRF na véspera de Natal

Juliana foi levada para o hospital, passou por cirurgia e seu estado é considerado gravíssimo. Ela está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

"Falaram que fui eu que atirei", desabafou o pai da vítima. Segundo ele, os policiais que participaram da ação disseram que ele atirou contra a viatura primeiro.

Além de Juliana e o pai, estava também o seu irmão, que aparece com sua roupa ensanguentada nas imagens.

Policiais foram afastados

Em nota, a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, determinou o afastamento preventivo dos agentes envolvidos de todas as atividades operacionais.

"A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana. Por fim, a PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso", conclui a nota.